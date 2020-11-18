Сберечь холод: АГИКИ приглашает на международный виртуальный мост

АГИКИ приглашает на международный виртуальный мост «Chyskhaan+Kº=Keepers of the World Cold»!

1 декабря 2020 года в рамках Республиканского фестиваля «Зима начинается с Якутии» на портале vbridge.agiki.ru состоится международный виртуальный мост «Chyskhaan+Kº=Keepers of the World Cold» под девизом: «Красота при низких температурах – настоящая красота!»

Виртуальный мост организует ФГБОУ ВО «Арктический государственный институт культуры и искусств» совместно с Оймяконским улусом (район) Республики Саха (Якутия), Творческим фондом Августины Филипповой, министерством предпринимательства, торговли и туризма РС (Я), площадкой «Точка кипения» Агентства стратегических инициатив РС (Я), ВЕВО (тематическая сеть Университета Арктики «За будущее оленеводства»), Международной организацией северных регионов «Северный Форум», РОО «Якутская Арктика» Ассоциации полярников Российской Федерации, Чурапчинским государственным институтом физической культуры и спорта, Арктическим государственным агротехнологическим университетом, Национальной библиотекой Республики Саха (Якутия) и Централизованной библиотечной системой ГО «г. Якутск».

Целью Виртуального моста является создание онлайн-платформы для скрепления людей и народов, создавших жизнестойкие культуры на холодных территориях, искусство радости солидарности, сбережения здоровья людей и планеты в условиях глобального изменения климата, что стали особенно востребованными в настоящих реалиях пандемии. Мы хотим донести Голоса коренных народов, живущих в гармонии с Матерью-природой, наш призыв беречь планету и ее основу – холод, снег, вечную мерзлоту и лёд, таяние которых несёт глобальные угрозы.

Основной фокус Виртуального моста – презентации персонажей Зимы и Холода в мифологии разных народов, как символов стойкости жизни, источников ценностей Добра и Мира. Встречи на Виртуальном мосту в преддверии наступающего Нового года состоятся он-лайн на карте планеты, куда придут персонажи Зимы, Холода, Нового года со всей Арктики и холодных территорий, выступят творческие коллективы разных этносов, деятели искусства, культуры, науки и образования. Через видеосюжеты участники расскажут о культурах и традициях, народных мифах, связанных с образами Холода и Зимы как источников сбережения жизни на планете. По итогам Встречи на Виртуальном мосту будет сделан шаг в направлении создания сообщества Хранителей мирового холода.

Организацию Виртуального моста обеспечивает площадка «Точка кипения» на портале https://leader-id.ru/, инстаграм https://www.instagram.com/tk.yakutsk/.

Трансляция Виртуального моста будет доступна на сайте vbridge.agiki.ru 1 декабря 2020 г. и на ютуб-канале АГИКИ.

Дата и время проведения Виртуального моста: 1 декабря, 10.00-16.00 ч. по якутскому времени (разница с московским временем — +6 ч).

Способы включения в трансляцию Виртуального моста:

— если Вы являетесь участником Виртуального моста, то можете посмотреть трансляцию на сайте «Точки кипения», пройдя предварительно регистрацию. Найти нужное мероприятие можно, перейдя по следующей ссылке. Зрители также могут посмотреть трансляцию на «Точке кипения», но тоже с регистрацией;

— если Вы являетесь зрителем Виртуального моста, то можете посмотреть трансляцию на ютуб-каналах АГИКИ и «Точки кипения».

Ждём Встреч на Виртуальном мосту!

Научный координатор проекта – Винокурова Ульяна Алексеевна, д.с.н., руководитель научно-исследовательского центра циркумполярной цивилизации АГИКИ, Почетный полярник Российской Федерации, контактный тел. +7411-2-344460, vbridge@agiki.ru.