Сбербанк снизит ставки по ипотеке

Ставки по потребкредитам опустятся на два процентных пункта и будут начинаться от 15,9% годовых, а снижение ставок по ипотечным программам составит до 3,3 процентных пункта, минимальная — от 10,9% годовых. Об этом сообщает РБК.

С 30 мая снизятся ставки по ипотеке — до 3,3 процентных пункта, в зависимости от программы жилищного кредитования.

«Более того, банк снизит размер первоначального взноса по ряду программ — теперь он составит от 15% стоимости недвижимости», — отмечается в сообщении.

26 мая Банк России принял решение понизить ключевую ставку с 14 до 11% годовых. Свое решение регулятор объяснил ослаблением инфляционного давления, которому «способствуют динамика обменного курса рубля наряду с заметным снижением инфляционных ожиданий населения и бизнеса».

Это третье подряд понижение ключевой ставки за последние полтора месяца после ее рекордного повышения до 20% в феврале. Тогда ЦБ резко ужесточил денежно-кредитную политику, реагируя на обвал рынков, санкции в отношении крупнейших банков и заморозку собственных валютных резервов после начала российской военной операции на Украине.

Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/finances/28/05/2022/6291bbff9a79477bb2ef8582