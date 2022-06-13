Сбербанк снизил ставки по вкладам и кредитам

Сбербанк с 12 июня снизил ставки по потребительским кредитам и вкладам — теперь максимальная ставка по рублевым депозитам составляет 8%, а минимальная базовая стоимость потребкредита — 14,9% годовых, следует из сообщения банка и информации на его сайте. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно данным Сбербанка, максимальная доходность по вкладам в рублях теперь снижена до 8%. Такую ставку можно получить при наличии годовой подписки на сервисы банка «СберПрайм+» и при открытии вклада онлайн и на срок до четырех месяцев.

Минимальная сумма вклада составляет 100 тысяч рублей. При этом на срок до семи месяцев максимальная ставка по рублевым вкладам составит 7,5%, на срок до года – 7%.Одновременно Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам ещё на один процентный пункт.

«С 12 июня минимальная базовая ставка по кредиту на любые цели составляет 14,9% годовых. Более того, теперь в первый месяц ставка по кредиту составит всего 8,9% годовых, а для владельцев подписки СберПрайм+ — 6,9% годовых (при сумме кредита от 300 тысяч и сроке кредита от года)», — пишет банк.