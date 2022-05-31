31.05.2022
20:25
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Финансы

Сбербанк снизил ставки по ипотеке на ИЖС, по дальневосточной — до 1,5 %

С 30 мая 2022 года Сбербанк снизил ставки по ипотеке на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), ставки были снижены как по базовой программе (теперь от 10,9 процента), так и по льготным программам кредитования на ИЖС. Ипотека на ИЖС в рамках «Господдержка 2020» и «Господдержка для семей с детьми» доступна по ставке 8,3 и 5,3 процента годовых соответственно, а в рамках «Дальневосточной ипотеки» по 1,5 процента годовых, сообщает РИА Новости.
Условия по базовым программам ипотеки на готовое и строящееся жилье с сегодняшнего дня тоже стали лучше – кредит можно оформить по ставке от 10,9 процента годовых.
Сбербанк также снизил размер минимального первоначального взноса по ряду программ и теперь он составляет от 15 процентов стоимости недвижимости или строительства, в том числе по льготным программам на ИЖС, а срок кредитования — до 30 лет.
По данным аналитиков Домклик, всего с начала 2022 года Сбербанк выдал более 292 тысяч ипотечных кредитов на сумму 897 млрд рублей. 
Николай Васёв, вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «Домклик»:
«Банк России снизил ключевую ставку до 11 процентов, это позволило нам сделать более привлекательными процентные ставки по ипотечным кредитам для граждан. Сбербанк помогает реализовать мечту о собственном жилье, поэтому мы оперативно реагируем на изменение рыночной конъюнктуры и стремимся предложить клиентам максимально выгодные условия»
Также клиенты сервиса Домклик могут сэкономить деньги и забронировать квартиру в новостройке со скидкой 0,3 или 0,5 процента на ставку по ипотеке Сбера. Размер скидки зависит от застройщика. 

Фото: Sakhalife
Источник: РИА Новости

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