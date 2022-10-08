08.10.2022
13:42
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Финансы

Сбер в Казахстане: Был зелёный кружок — стал зелёный квадратик 🟩🤗

Нам пишут: В Казахстане, в связи с известными событиями, произошел ребрендинг Сбербанка.

Сейчас картами Сбербанка невозможно оплатить за покупки в Казахстане, т.к. банк под санкциями. Можно только снять деньги в банке и банкоматах с карт казахского Сбера. На которые, кстати, пока возможно переводить деньги из России. После ребрендинга, будем надеяться, все наладится.

Новое имя — Береке банк (береке — благославенный)

Фото: Для Sakhalife
Источник: Сетевое издание Sakhalife

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