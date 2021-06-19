Саженцы черемухи и боярышника в Якутске недорого

У людей сложилось такое ошибочное мнение, что посадками саженцев деревьев нужно заниматься только весной и осенью. Это неправда!

Сажать можно с весны и до поздней осени до снега. Просто сажать нужно по правильной технологии, как правильно сажать, всё есть в интернете, просто после посадки саженцев нужен хороший полив водой! И всё!

Саженцы боярышника и черемухи можно приобрести по цене от 300 до 500 рублей за саженец.

Забрать можно с адреса: г. Якутск, ул. Некрасова, 4/2, кв. 20. Тел. 8 924 171 93 60. Спросить Сергея.