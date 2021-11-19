19.11.2021
15:00
278
Экономика
«Саюри» В ТРК «Туймаада»❗🍅🥒🥬
19 и 20 ноября в ТРК «Туймаада» проходит выставка-продажа продукции тепличного комплекса «Саюри» от магазинов «О-Город». Специальная цена на томаты «Саюри» — 245 рублей за килограмм. Акция приурочена к проведению большой распродажи во всем торговом центре. Успевайте!
Источник: Пресс-служба ООО «Саюри»
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