«Саюри» стал первым опытом участия АЭБ в «зеленых» проектах ESG-банкинга

Пуск третьей завершающей очереди «Саюри» — резидента ТОР «Якутия» — увеличил общую площадь теплиц до 3,3 гектар.

В Якутии завершился масштабный инвестиционный проект по созданию круглогодичной производственной площадки по выращиванию овощей и зелени в условиях вечной мерзлоты «Саюри». Торжественная церемония ввода в эксплуатацию шести новых тепличных блоков прошла при участии Главы республики Айсена Николаева.

Опыт реализации совместного якутско-японского технологичного проекта показал, что такие круглогодичные агрокомплексы можно строить на всей Арктической территории, заявил председатель Правления АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО Николай Долгунов.

«Реализация такого крупного инвестпроекта покрывает четверть потребности Якутска и его пригородов в свежих овощах высокого качества, а также разгружает систему северного завоза и положительно сказывается на ценообразовании. “Саюри” стал примером успешного многолетнего сотрудничества Якутии с Японией. Такие проекты нужны людям и нуждаются в масштабировании на всей Арктической территории», — отметил Николай Долгунов, являющийся также председателем совета директоров ООО «Саюри».

Алмазэргиэнбанк финансировал проект со стороны Якутии, и это стало первым опытом участия АЭБ в «зеленых» проектах в рамках ESG-банкинга. Инициатором создания уникального проекта, реализованного в экстремальных климатических условиях Крайнего Севера, в 2015 году выступила советник председателя правления АЭБ Людмила Николаева, в то время руководившая республиканским банком. Под ее руководством Алмазэргиэнбанк активно устанавливал партнёрские связи со странами Азиатско-Тихоокеанского региона в целях привлечения инвестиций, организации полезных производств на территории Якутии. Людмила Николаева провела переговоры с председателем совета директоров «Хоккайдо банка» Сэкихачи Ёсихиро.

Благодаря смелой идее, применению японских технологий компании «Хоккайдо Корпорэйшн», проект, который начинался с нескольких экспериментальных теплиц, вырос до крупного комплекса с производственной мощностью 2500 тонн ежегодно.

Добавим, что в рамках торжественного мероприятия по случаю завершения строительства агрокомплекса «Саюри» Николай Долгунов был награжден Знаком отличия «За заслуги в финансово-экономической сфере города Якутска».