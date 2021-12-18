«Саюри» расширяет ассортимент и будет поставлять свежую клубнику

Председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов принял участие в торжественном мероприятии, посвященном третьей, завершающей очереди круглогодичного тепличного комплекса «Саюри», которое состоялось 17 декабря.

В ходе мероприятия сотрудникам, руководителям внёсшим значимый вклад в завершении строительства тепличного комплекса «Саюри», а также работникам тепличного комплекса вручили Почетные грамоты и нагрудные знаки.

За вклад в социально-экономическое развитие городского округа Альберт Семёнов вручил знак «За заслуги перед Якутском» Анатолию Бобракову, заместителю министра Российской Федерации по развитию Дальнего востока и Арктики, знак отличия «За заслуги в финансово-экономической сфере города Якутска» Николаю Долгунову, председателю Правления АКБ «Алмазэргиэнбанк», а также Почётную грамоту Петру Абрамову, генеральному директору МУП «Горснаб».

«Этот высокотехнологичный проект по выращиванию свежих овощей круглый год в условиях вечной мерзлоты был реализован впервые в 2016г. по инициативе тогда еще главы города Якутска Айсена Николаева совместно с японской компанией Hokkaido Corporation.

Для реализации этого уникального проекта депутаты Якутской городской Думы за все это время выдали муниципальные гарантии более, чем на 1,5 млрд. руб. Сейчас в планах коллектива выращивание новых культур, в том числе клубники, баклажана, перца. Продукция агрокомплекса «Саюри» позволяет не только горожанам, но и жителям республики соблюдать принципы здорового питания», — подчеркнул председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов.

С введением третьей очереди общая площадь теплиц увеличена до 3,3 гектар и производственная мощность возросла до 2500 тонн ежегодно. Это позволит обеспечить 25% потребности жителей города Якутска в свежих овощах и зелени.

Первая экспериментальная теплица была введена в 2016 г. при поддержке Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, ВЭБ. РФ, АО АКБ «Алмазэргиэнбанк».

За эти годы выращивание свежих овощей круглый год доказало свою эффективность, вкус местной продукции полюбился многим горожанам. Раньше огурцы и помидоры поставлялись, в первую очередь, в дошкольные образовательные учреждения, а сейчас с расширением производственных мощностей, продукция становится намного доступнее, а ассортимент гораздо шире. В скором времени на столах якутян появится свежая клубника, перец и баклажаны.

«Проект удалось реализовать благодаря поддержке полпреда Юрия Трутнева, Минвостокразвития РФ, механизмам поддержки Фонда развития Дальнего Востока.

На сегодняшний день «Саюри» выпускает 15 видов наименований продукции. Есть предложения по наращиванию производства. Жители Якутии сегодня могут пользоваться экологически чистой продукцией «Саюри» круглый год.

Последние пять лет показали, что упорство якутских овощеводов при поддержке российских финансовых институтов развития привели к такому замечательному результату. Я очень рад, что мечты осуществляются под Новый год», — сказал Глава республики Айсен Николаев.

В 2021 году планируется к сбору 1 438 тонн овощей, в том числе огурцов — 1 105 тонн, томатов — 314 тонн, зелени – 19 тонн. На текущий момент производственный план 2021 года выполнен на 89 %.

Глава г. Якутска Евгений Григорьев отметил, что вопреки всем скептикам, человеческий труд и упорство реализовало поистине уникальный проект на территории республики. Для горожан «Саюри» стала брендом и знаком качества добавил он.