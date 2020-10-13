«Саюри» признали лучшим инновационным проектом в отрасли

Круглогодичный тепличный комплекс «Саюри», который возводится в Якутии при участии Фонда развития Дальнего Востока и Арктики, признан лучшим инновационным проектом в отрасли.

Такое решение приняло жюри конкурса, организованного Ассоциацией «Теплицы России» в рамках XVII специализированной выставки «Защищенный грунт России», сообщает пресс-служба Фонда развития Дальнего Востока и Арктики.

По словам генерального директора Ассоциации «Теплицы России» Наталии Роговой, проект в Якутии уникален тем, что реализован с применением инновационных технологий на вечно-мерзлых грунтах в условиях сверхнизких температур Крайнего Севера.

«Еще несколько лет назад считалось, что строить тепличные комплексы в таких регионах неэффективно и нецелесообразно. Однако, благодаря современным технологиям строительство теплиц на Дальнем Востоке набирает обороты. Это здорово, потому что благодаря таким проектам на столах дальневосточников появляется больше свежих овощей, зелени. Отечественная продукция превосходит по качеству импортную и поставляется с грядок на прилавки в течение суток», — отметила директор Ассоциации.

Как рассказал представитель «Саюри» Валерий Гарипов, при создании теплиц в Якутии реализованы уникальные решения, которые позволили не только обеспечить круглогодичную работу тепличного комплекса в экстремальных климатических условиях, но и повысить урожайность до значений ведущих производителей. В качестве ограждающих конструкций применена двухслойная система из высокотехнологичной фторполимерной пленки, которая обладает повышенной механической износостойкостью и светопропускаемостью, со сроком службы до 30 лет. Для полива растений используется вода из местной скважины, которая подготавливается с применением установки обратного осмоса. В теплицах применяется комбинированная система досвечивания растений (верхний свет – натрий, нижний – LED), широкий лоток и вторая линия капельного полива.

В 2020 году тепличным комплексом «Саюри» будет произведено 735 тонн огурцов, томатов и зелени, что в 3,5 раза выше показателя 2019 года. Продукция поставляется в детские дошкольные учреждения, в магазины. Проект реализуется с помощью преференциального режима ТОР «Якутия» и при финансовой поддержке Фонда развития Дальнего Востока и Арктики. Общий объем инвестиций в проект составляет 2 млрд руб., из которых 0,9 млрд рублей инвестирует ФРДВ.