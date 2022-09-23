SAYBM запускает серию подкастов с известными предпринимателями Якутии

Если вы мечтаете открыть свое дело, но не знаете, с чего начать, или уже встали на путь предпринимательства и желаете выйти на новый уровень, эта новость для вас.

Проект дочерней компании Алмазэргиэнбанка SAYBM «Подкаст от предпринимателей» поможет начинающим бизнесменам и послужит вдохновением для тех, у кого уже есть опыт.

Успешные предприниматели и эксперты Министерства предпринимательства, торговли и туризма Якутии поделятся своими знаниями по созданию прибыльного дела. Участники подкаста расскажут о своих начинаниях и не умолчат о трудностях, с которыми столкнулись. Также вы узнаете о мерах господдержки и возможностях увеличения прибыли.

Спикерами первого выпуска стали основательница ресторана «Китай Город» Надежда Павлова и глава Минпреда РС(Я) Тимур Ханды.

Подписывайтесь и смотрите выпуск на YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=CeVah5aghHk

Справка:

Одним из направлений деятельности «SAYBM» является предоставление консалтинговых услуг для коммерческих организаций, в том числе написание бизнес-планов и составление технико-экономического обоснования для получения льготного финансирования, а также услуги по маркетинговому сопровождению, digital-маркетингу и патентирование интеллектуальной собственности.