12.01.2023
14:48
974

Происшествия

Савва Михайлов не таясь рассказал всё…

Савва Михайлов сообщил о подаче иска за распространение фейка в его адрес.

В среду телеграм-каналах распространилась шокирующая информация: гражданин Кореи якобы обвинил в сексуальных домогательствах зампредседателя Госкомитета Якутии по занятости населения Савву Михайлова. Михайлов все изложенное назвал грязной ложью и жестким фейком и сообщил о намерении обратиться в правоохранительные органы.

Савва Михайлов о скандале в Москве: Ужас, страшно подставили…
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх