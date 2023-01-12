Савва Михайлов не таясь рассказал всё…

Савва Михайлов сообщил о подаче иска за распространение фейка в его адрес. В среду телеграм-каналах распространилась шокирующая информация: гражданин Кореи якобы обвинил в сексуальных домогательствах зампредседателя Госкомитета Якутии по занятости населения Савву Михайлова. Михайлов все изложенное назвал грязной ложью и жестким фейком и сообщил о намерении обратиться в правоохранительные органы. Савва Михайлов о скандале в Москве: Ужас, страшно подставили…

Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

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