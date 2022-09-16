Савва Алексеев не подавал жалобу на приговор Сусанне Рожиной — Телеграм

Брат Саввы Алексеева Валерий опроверг информацию о том, что экс-сотрудник ФСБ попытался обжаловать приговор блогеру Сусанне Рожиной. Ранее об этом написала «Комсомольская правда в Якутии», сообщает тгк Sakhaday.

«Это отборная дичь. Я сам работаю с адвокатами Саввы и таких поручений не давал», — сказал в комментарии Sakhaday Валерий Алексеев. Он требует от медиа, распространивших недостоверную информацию, опубликовать опровержение. Источник Sakhaday сообщает, что адвокаты Саввы Алексеева подавали не апелляционную жалобу на приговор блогеру, а ходатайство на ознакомление с материалами уголовного дела.

Подробности: https://sakhaday.ru/news/savva-alekseev-ne-obzhaloval-prigovor-susanny-rozhinoy-istochnik?from=copy

Тгк КП-Якутия в 19.45 час. сообщил, что ранее опубликованная информация о том, что Савва Алексеев подавал апелляционную жалобу, является некорректной. Дело в том, что в картотеке уголовного дела на сайте Якутского горсуда до сих пор отмечено, что поступила апелляционная жалоба, поэтому была допущена неточность. Редакция @yakutia_kp принесла извинения Савве Алексееву и его родным за публикацию недостоверной информации.