Саргылана Васильева: Третий месяц мы работаем в условиях коронавирусной инфекции

Врач-терапевт, врач-организатор высшей категории, кандидат медицинских наук, Саргылана Афанасьевна ВАСИЛЬЕВА — депутат четвертого созыва с 2018 года, член президиума Якутской городской Думы, заместитель председателя постоянной комиссии по бюджетно-экономической политике, член постоянной комиссии по социальной политике.

Тридцать два года врачебной деятельности, из них опыт пятнадцати лет работы главным врачом, безусловно, помогают Саргылане Афанасьевне и в депутатской работе.

Как главному врачу моей визави приходится решать разнообразные вопросы: и лечебные вопросы, и организация медицинской помощи в целом, и финансирование, и укрепление материально-технической базы больницы, да и от хозяйственных вопросов никуда не деться.

— Как идет работа в период пандемии коронавирусной инфекции, Саргылана Афанасьевна?

— Третий месяц мы работаем в условиях коронавирусной инфекции. Вся наша основная работа сейчас, конечно, направлена на борьбу с коронавирусной инфекцией. Для этого с самого начала в больнице созданы врачебно-сестринские бригады, которые работают по предписаниям Роспотребнадзора. Мы наблюдаем на дому пациентов, контактных с больными ковид-19, выезжаем на дом к пациентам с положительными анализами на коронавирусную инфекцию, врачи определяют тактику работы с больными: лечить их на дому или госпитализировать, оценивают их состояние. В настоящее время у нас под наблюдением находится более ста пациентов с коронавирусной инфекцией легкой степени тяжести, которые лечатся на дому. Контактных пациентов у нас сейчас порядка трехсот, они находятся под наблюдением врачебно-сестринских бригад. Это, конечно, огромная нагрузка на медицинский персонал, они вот уже около трех месяцев работают без выходных и праздников, с восьми утра до позднего вечера, живя в изоляции, не видя своих родных и близких. Сейчас всем медикам морально и физически тяжело работать, но все понимают важность тех задач, которые стоят перед нами, выполняют свой профессиональный долг, с пониманием относятся к сложившейся ситуации. В конце мая мы открыли временный инфекционный стационар нашей больницы на шестьдесят коек на базе Училища олимпийского резерва для пациентов с ковид легкой степени тяжести. Врачи, медицинские сестры, младший медперсонал — все имеют допуск для работы в стационаре для пациентов с коронавирусной инфекцией и работают в круглосуточном режиме. Все для лечения таких пациентов у нас есть: медикаменты, расходные материалы, средства индивидуальной защиты, запас у нас хороший. Уже месяц мы проводим анализы на ИФА для оценки иммунологической прослойки населения, в первую очередь провели тестирование своих работников, будем продолжать это делать в дальнейшем, проводим тестирование пациентов, которые находятся у нас в круглосуточном нефрологическом стационаре, пациентов, которые готовятся к операции, онкологических больных, предлагаем тестирование для своего прикрепленного населения. Что касается нашей плановой работы, мы сейчас на первом этапе снятия ограничений оказания плановой медицинской помощи. С началом пандемии мы полностью прекратили профосмотры, вакцинацию, но, надеюсь, мы постепенно вернемся к оказанию плановой медицинской помощи. В данное время медицинская помощь оказывается в основном на дому, силами участковой службы и врачей–специалистов. Медицинские работники выезжают к пациентам на дом в средствах индивидуальной защиты, с соблюдением всех мер предосторожности.

— Хватает времени на депутатскую деятельность?

— Что касается депутатской деятельности, работа эта, конечно же, не останавливается, это моя обязанность. Во время пандемии работы прибавилось, поскольку очень много вопросов, касающихся изменений бюджета, требующих решения депутатского корпуса. Я принимаю активное участие во всех мероприятиях, проводимых Думой, работаю в тесной связке со всеми депутатами, с обращениями избирателей по Гагаринскому округу, мы совместно решаем все возникающие вопросы. Депутатская деятельность никогда не останавливается, в период пандемии она даже активизировалась.

— С каким вопросами обращаются люди?

— Вопросы решать приходится самые разнообразные, люди обращаются по вопросам здравоохранения, ЖКХ, дорог, благоустройства, освещения, капительного ремонта учреждений образования, строительства больницы в нашем округе.

— Саргылана Афанасьевна, мы говорим с Вами накануне Вашего профессионального праздника. Что бы Вы пожелали своим коллегам?

— Хотелось бы от всей души поздравить всех медицинских работников с нашим профессиональным праздником. Так получилось, что мы отмечаем его в условиях пандемии, к сожалению, не можем встретиться в свой самый важный и любимый праздник. Я поздравляю всех своих коллег, желаю всем бодрости духа, терпения, стойкости. Все медицинские работники в этой экстренной ситуации показали свой профессионализм, преданность своей профессии, умение работать в экстренных ситуациях и принимать правильные решения. Меня очень радует, что растет хорошая молодежь, которая показала, что она умеет работать в таких сложных условиях. Поздравляю с Днем медицинского работника наших ветеранов здравоохранения. Очень жалко, что мы не можем встретиться с ними, поздравить, обнять их, но я знаю, что скоро все закончится, мы вернемся к нормальной жизни, пригласим их на наше торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника, которое планируется провести в сентябре, посмотрим вместе выступления любимых артистов, послушаем теплые слова поздравлений коллег, пообщаемся.

— Спасибо, за интервью, Саргылана Афанасьевна! С профессиональным праздником Вас!