Праздники
Саргылана Васильева: Сегодня невозможно представить жизнь без взгляда из космоса
Уважаемые жители города Якутска!
Сердечно поздравляю вас с праздником, Днем космонавтики!
62 года назад первый космонавт планеты Юрий Алексеевич Гагарин открыл эпоху пилотируемых космических полетов. Полет, длившийся всего 108 минут, стал мощным прорывом в освоении космоса. Пусть славное прошлое станет не только предметом нашей общей гордости, но и залогом дальнейших открытий и достижений.
Сегодня невозможно представить себе жизнь на Земле без взгляда из космоса. Мы помним имена великих советских космонавтов, выдающихся ученых, конструкторов, летчиков-испытателей, гордимся тем, что живем и работаем в округе, названном в честь Юрия Гагарина, первым покорившим космос.
Всем гагаринцам-жителям нашего округа и горожанам желаем новых успехов и профессиональных достижений на благо развития нашей столицы, республики и страны!
В этот праздничный день желаю всем вам мирного неба, реализации всех намеченных планов, новых свершений и побед!
С уважением, Саргылана Васильева – главный врач Якутской городской больницы №2
+7 (999) 174-67-82
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