Саргылана Васильева: Сегодня невозможно представить жизнь без взгляда из космоса

Уважаемые жители города Якутска!

Сердечно поздравляю вас с праздником, Днем космонавтики!

62 года назад первый космонавт планеты Юрий Алексеевич Гагарин открыл эпоху пилотируемых космических полетов. Полет, длившийся всего 108 минут, стал мощным прорывом в освоении космоса. Пусть славное прошлое станет не только предметом нашей общей гордости, но и залогом дальнейших открытий и достижений.

Сегодня невозможно представить себе жизнь на Земле без взгляда из космоса. Мы помним имена великих советских космонавтов, выдающихся ученых, конструкторов, летчиков-испытателей, гордимся тем, что живем и работаем в округе, названном в честь Юрия Гагарина, первым покорившим космос.

Всем гагаринцам-жителям нашего округа и горожанам желаем новых успехов и профессиональных достижений на благо развития нашей столицы, республики и страны!

В этот праздничный день желаю всем вам мирного неба, реализации всех намеченных планов, новых свершений и побед!

С уважением, Саргылана Васильева – главный врач Якутской городской больницы №2