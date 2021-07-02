Саргылана Васильева: Республика является одним из лидеров

Как известно, 30 июня состоялась «прямая линия» с Президентом России Владимиром Путиным. Одной из главных тем, которая прозвучала в ходе «прямой линии» с главой государства, была новая коронавирусная инфекция и вакцинация. Своим мнением о прошедшей «прямой линии», о теме вакцинации поделилась депутат Якутской городской Думы, главный врач ГБУ РС (Я) «Якутская городская больница №2» Саргылана Васильева.

— Мне, как медицинскому работнику, было очень важно услышать ответы на вопросы, касающиеся именно здравоохранения, связанные с новой коронавирусной инфекцией, вакцинацией. Первые вопросы от жителей страны на «прямой линии» касались именно этой темы. Президент страны очень подробно остановился на этих вопросах — он говорил о том, что на сегодняшний день только массовая вакцинация может остановить пандемию новой коронавирусной инфекции. И для этого мы должны все, единым фронтом, пойти на вакцинацию.

В нашей республике работа по вакцинации населения очень активно проводится с самого начала внедрения вакцинации против коронавирусной инфекции. На сегодня регион является одним из лидеров по вакцинации, например, по нашей Якутской городской больнице № 2 первым компонентом привились более 9500 человек.

Сегодня во всех поликлиниках г. Якутска в ежедневном режиме работают вакцинальные кабинеты: в рабочие дни с 8 до 20 часов, в выходные с 9 до 15. При этом надо отметить, что в поликлиниках действует не один вакцинальный кабинет, а их несколько — не только в основном помещении, но и по филиалам, отделениям поликлиник. Поэтому у населения есть возможность в любое время подойти и привиться от ковида.

Также мы выезжаем для вакцинации на дом к маломобильным гражданам, пожилым людям. Кроме этого, у нас есть мобильные бригады, которые выезжают по заявкам на предприятия, организации тоже для вакцинации. В общем, максимально приближаем профилактическую помощь населению.

Пользуясь случаем, хотела бы обратиться ко всем горожанам и гостям столицы – у нас есть все условия для вакцинации, на сегодняшний день мы располагаем в достаточном количестве вакциной «Спутник V» и вакциной «Эпиваккорона», есть возможность на выбор получить одну из них.

Во время «прямой линии» Владимир Владимирович Путин остановился и на вопросе реабилитации больных с ковидом. Все прекрасно знают, что коронавирусная инфекция, прежде всего, поражает сердечно-сосудистую систему и систему органов дыхания. С 1 июля у нас началась массовая, углубленная диспансеризация лиц, которые перенесли коронавирусную инфекцию. Она будет проходить в два этапа. Во время первого будет проводится обследование таких пациентов. В случае выявления нарушений, пациент направляется на второй этап, во время которого по показаниям будут проводиться углубленно компьютерная томография, узи сердечно-сосудистой системы и некоторые лабораторные анализы. Поэтому я призываю всех, кто переболел коронавируной инфекцией, пройти диспансеризацию. На таких пациентов будут выходить медицинские работники, страховые организации с приглашением на диспансеризацию.

Отметим, что наша республика одна из первых внедрила реабилитацию пациентов, которые перенесли тяжелые формы новой коронавирусной инфекции. Сегодня таких пациентов мы направляем в Республиканский центр физкультуры и спортивной медицины, который находится в Якутске, также они получают направление в «Абалах». Именно в этих организациях проводится реабилитация тех, кто перенес тяжелую коронавирусную инфекцию. Причем, реабилитация проводится бесплатно, в рамках обязательного медицинского страхования.

Сегодня как медицинскими работниками, так и республиканским, федеральным правительством проводится огромная работа для того, что победить COVID-19, и я надеюсь, что до конца года все-таки мы справимся с этой инфекцией. Но это должны быть всеобщие усилия, не только медицинских работников, правительства, Президента России. У каждого из нас должна быть ответственность за свое здоровье, за здоровье своих близких, окружающих. Чтобы победить эту инфекцию, нам нужно создать коллективный иммунитет не менее 70 %.

Во время «прямого эфира» Президенту страны задали вопрос — как узнать, не является ли имеющееся у человека заболевание противопоказанием к вакцинации? И Владимир Владимирович совершенно правильно сказал, что только лечащий врач определяет противопоказания к вакцинации. То есть если у вас есть какое-то специфическое заболевание, то противопоказания к прививке может определить только врач — узкий специалист. Такие врачи принимают в поликлиниках, так что все очень доступно.

Кроме того, во всех поликлиниках в ежедневном режиме работают иммунологические комиссии, куда мы и направляем пациентов, у которых имеются те или иные противопоказания. Если, например, врач определил, что, действительно, у человека есть какое-то противопоказание к вакцинации, это должна подтвердить иммунологическая комиссия. Комиссия определяет на какой срок дать медотвод — он может быть временный или постоянный.

Отмечу, что на сегодняшний день противопоказаниями к вакцинации против новой коронавирусной инфекции являются острые инфекционные заболевания и обострение серьезных хронических заболеваний. Если у человека какое-то острое заболевание, например, ангина, острое респираторно-вирусное заболевание, пневмония, или идет обострение хронического заболевания, в этом момент, конечно же, ставить вакцину не рекомендуется. Но, спустя определенное время после выздоровления, можно прививаться. В случае тяжелых заболеваний – скажем, аутоиммунных, онкологических — все решает иммунологическая комиссия. Кстати, даже при онкологических заболеваниях рекомендуется вакцинация. Конечно, есть определенные моменты, когда нельзя ее делать — все определяет лечащий врач-онколог. Беременность сейчас тоже является медицинским отводом, но уже говорят о том, что беременные женщины тоже будут получать прививку.

Много вопросов возникает по обязательному прохождению теста на антитела перед вакцинацией. Хочу отметить, что прохождение тестирования на наличие антител перед вакцинацией не рекомендуется. Сейчас говорят о том, что, если даже у вас и есть антитела, вакцинируясь, вы усиливаете свой иммунитет.

Поэтому, только пройдя вакцинацию, мы можем быть уверены в своем будущем.