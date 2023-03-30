Саргылана Васильева: Профилактика туберкулеза — это ответственное отношение к здоровью

Саргылана Васильева: Главное правило профилактики туберкулеза — внимательно относиться к своему здоровью

Ежегодно, 24 марта, во всем мире проводится Всемирный день борьбы с туберкулезом, призванный привлечь внимание общества к этому опасному заболеванию, и необходимости борьбы с ним. Несмотря на большой прорыв в выявлении и лечении туберкулеза, он остается одним из опасных заболеваний, требующих серьезного и продолжительного лечения, а также раннего диагностирования. Мы встретились с главным врачом Якутской городской больницы №2 Саргыланой Афанасьевной Васильевой, чтобы подробнее разобраться в этой теме.

– Туберкулез – это инфекционное заболевание и передается от больного человека здоровым лицам при разговоре, кашле, чихании; при общем пользовании предметами обихода. Им могут поражаться любые органы, но преимущественно у взрослых это легкие.

Какие факторы риска заражения туберкулезом можно выделить?

— Прежде всего, наиболее подвержены заболеванию так называемые эпидемиологические группы риска. Это лица, находящиеся в непосредственном контакте с больными туберкулезом. Как известно, туберкулез в основном распространяется воздушно-капельным путем. Поэтому родственники больного туберкулезом, сослуживцы и другие лица, длительно контактирующие с больным, гораздо чаще заболевают туберкулезом. К социальной группе повышенного риска относятся лица, находящиеся в неблагоприятных социально-экономических условиях. Это лица без определенного места жительства, заключенные, безработные, мигранты, лица с доходом ниже прожиточного минимума, люди, работающие в напряженных условиях без соблюдения режима труда, питания, отдыха.

И, наконец, к медицинским группам риска относятся лица, страдающие теми или иными хроническим заболеваниями, вследствие чего у них нарушены иммунологические механизмы.

— Каковы основные симптомы и признаки заболевания?

— Туберкулез коварен тем, что длительное время может никак себя не проявлять. Именно поэтому ежегодно осуществляются профилактические медицинские осмотры населения с проведением флюорографии у лиц старше 15-летнего возраста и иммунодиагностические кожные пробы – проба Манту и Диаскин-тест у детей в возрасте от 1 года до 17 лет включительно с целью раннего активного выявления туберкулезной инфекции. Если человек отмечает у себя такие симптомы как: слабость, снижение аппетита, уменьшение веса, повышенную потливость, увеличение температуры тела, кашель с мокротой, в которой могут содержаться прожилки крови, — это повод обратиться к врачу и пройти внеочередное обследование. Когда у больного туберкулезом появляются подобные симптомы, он с высокой долей вероятности представляет опасность для окружающих.

— Как вы порекомендуете защитить себя обычным людям в быту? Каких основных правил нужно придерживаться, чтобы не заразиться?

— Каждый человек должен ответственно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих людей. Особенно это касается родителей, которые отказываются вакцинировать своих детей и проводить иммунодиагностику туберкулеза, что может иметь крайне негативные последствия как для самого ребенка, так и для окружающих детей. Нужно обязательно проходить ежегодное профилактическое медицинское обследование с проведением флюорографии с целью выявления туберкулеза. В быту самое главное соблюдать санитарно-гигиенические нормы, содержать жилище в чистоте, мыть руки. Необходимо правильно и полноценно питаться, обязательно нужно завтракать. Также не нужно игнорировать применение средств индивидуальной защиты, особенно в местах большого скопления людей, в общественном транспорте, поскольку некоторые люди, уже болея туберкулезом, могут об этом еще не знать.

— Какая работа проводится по выявлению больных туберкулезом?

В этом направлении взаимодействие с ГБУ РС (Я) НПЦ «Фтизиатрия» им. Е.Н. Андреева налажено на очень хорошем уровне, мы постоянно на связи, в случае выявления больных туберкулезом, направляем туда. Также проводим сверку прикрепленного населения: ежемесячно — впервые выявленных больных, ежеквартально — по больным, состоящим на учете у фтизиатра.

Следует отметить, что в последние годы во фтизиатрии внедряются новые методы диагностики и лечения туберкулеза. Больницы, поликлиники республики оснащаются цифровыми рентгенологическими комплексами, флюорографическими аппаратами, новыми компьютерными томографами. Внедряются услуги облачной поликлиники, телемедицинские консультации. К нашей больнице прикреплен куратор-участковый фтизиатр, который в случае необходимости проводит телемедицинскую консультацию для врачей, с куратором ежеквартально разбираем запущенные случаи. Проводим исследование мокроты на КУМ – это бактериологическое и общеклиническое исследование мокроты для выявления кислотоустойчивых микобактерий (КУМ), у нетранспортабельных больных данное исследование проводится в несколько этапов, сбор материала проводится трижды. В поликлинике работает ФЛГ кабинет, есть еще передвижной флюоромобиль — это медицинский передвижной лечебно-диагностический комплекс.

— Расскажите о рекомендациях по профилактике туберкулеза?

— Профилактика туберкулеза делится на: специфическую, неспецифическую, медицинскую. К специфической профилактике относится: вакцинация детей вакциной БЦЖ. Далее – это ревакцинация. Ее проводят детям в возрасте 6-7 лет, которые не были инфицированы и имеют отрицательную пробу Манту.

К неспецифической профилактике относятся все меры, обеспечивающие здоровый образ жизни — это сбалансированное питание, занятие физической культурой, смена режимов работы и отдыха. Применение СИЗов в общественных местах также поможет защититься от респираторных инфекций, в том числе и от туберкулеза. Неспецифическая профилактика включает в себя ежегодное прохождение флюорографии, что способствует своевременному выявлению не только туберкулеза, но и других заболеваний органов дыхания, таких как рак легкого. К мерам санитарной профилактики относят изоляцию больного туберкулезом, проведение дезинфекционных мероприятий в очаге туберкулезной инфекции, санитарно-просветительскую работу с населением.