Саргылана Местникова: Я полностью убеждена в невиновности своего супруга

Открытое письмо делегатам XIV съезду работников образования и педагогической общественности Республики Саха (Якутия)

от Местниковой Саргыланы Рудольфовны, супруги Местникова Максима Ивановича — педагога, руководителя школьного движения «Патриот».

Сильные страны готовят защитников Родины с малых лет. Так было во времена Царской России, при Советском Союзе, так происходит и в современной России. В нашей стране на уровне Президента Российской Федерации поддерживаются детские спортивные и военно-патриотические организации, кружки и секции. И на этих занятиях педагоги готовят настоящих защитников Родины. Это государственная политика в области образования и воспитания подрастающего поколения в духе любви к Отечеству и патриотизма. Наш Президент Владимир Владимирович Путин назвал патриотизм национальной идеей, закрепив в Законе об образовании, что воспитание должно быть направлено и на формирование у учащихся «чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отчества и подвигам героев Отечества».

Я обращаюсь к Вам в связи с ситуацией, сложившейся вокруг моего мужа, руководителя военно-патриотического кружка «Патриот», председателя Ассоциации профсоюзных организаций студентов и учащихся Республики Саха (Якутия) Местникова Максима Ивановича, на которого Следственным управлением по Республике Саха (Якутия) Следственного Управления Российской Федерации возбуждено уголовное дело по обвинению его в совершении сексуальных действий, насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних. 15 марта 2021 года Максим Иванович был арестован и до настоящего времени он без достаточных оснований находится в следственном изоляторе. Мой муж Максим Иванович Местников руководил школьным движением «Патриот» в течение 20 лет. Все дети, которые у него занимались, благодарны своему учителю.

Я полностью убеждена в невиновности своего супруга, и считаю обвинение оговором со стороны несовершеннолетних, родителей по наущению директора СОШ №30 Санарова Дмитрия Михайловича, завуча СОШ №30 Дяченко Татьяны Алексеевны, социального педагога Мархинской СОШ№2 Бессоновой Альбины Вахитовны, бывшего руководителя Управления образования города Якутска Семенова Алексея Климентьевича и заместителя руководителя Управления образования г. Якутска по дополнительному образованию Охлопкова Егора Афанасьевича.

Местников Максим Иванович является человеком неравнодушным, с социально-активной жизненной позицией. Будучи руководителем общественной организации, неоднократно поднимал проблемные вопросы незащищенных слоев населения, родителей своих учеников перед Министерством образования Республики Саха (Якутия), Главой Республики Саха (Якутия). Доказательством тому является письмо от моего мужа Местникова М.И. Главе Республике Саха (Якутия) Николаеву А.С. от 19 июня 2019 года о том, что на него постоянно идут нападки со стороны Управления образования города Якутска. Таким образом, Максим Иванович всегда находился как бы в оппозиции к своему вышестоящему руководству, и это руководство решило избавиться от неугодного учителя таким грязным способом.

Поводом для возбуждения уголовного дела явились следующие обстоятельства. Первое: Максим Иванович во время занятий с детьми при просмотре документального военного фильма с целью разбудить заснувшую девочку коснулся ее плеча. Второй случай – когда во время поездки группы детей в автобусе одна из девочек заснула на сиденье, широко расставив ноги и касаясь ноги сидящего Максима Ивановича. Поэтому Максим Иванович отодвинул ее рукой от себя. Эти невинные в общем-то случаи и легли в основу возбужденного на него уголовного дела. Затем, в ходе следствия, сотрудниками Следственного Комитета были сфабрикованы еще 6 эпизодов. Все эти эпизоды якобы произошли во время занятий по сборке и разборке автомата АК, при выполнении таких физических упражнений, как отжимание, «мостик», при стрельбе, в присутствии учащихся класса. Никто из присутствовавших учащихся не подтверждает противоправных действий в отношении заявителей. Все эти 8 заявлений были возбуждены путем всяческих психологических давлений и угроз на родителей, которые сами являются социально-уязвимыми (малообеспеченные, матери-одиночки, пьющие).

Следствие задалось целью любой ценой доказать виновность моего мужа Местникова М.И. Так, например, во время судебного разбирательства педагог-психолог обвинила прокурора Винокурова в психологическом и моральном давлении во время следствия, заставив ее написать нужные для обвинения показания, но впоследствии во время судебного заседания она изменила свои показания в защиту Максима Ивановича. Также ко мне обратилась родительница одной девочки Бегиева Э.В., которая фигурирует в деле. Она возмущена поведением сотрудников следственных органов, которые в течение 1, 5 лет несколько раз в месяц приходили к ней домой, требуя написать заявление с обвинением моего мужа в педофилии. Бегиевой Э.В. угрожали даже забрать ребенка, объясняя это тем, что она отказывается защитить права своего ребенка. Не каждый человек может устоять против системы.

И по всей стране происходят случаи, когда заводят уголовные дела против тех, кто воспитывает и обучает детей, будущих защитников Родины. Сегодня профессия учителя в России является потенциально опасной. Государство и общество обязаны стоять на защите прав детей. Но государство и общество также обязаны не допустить злоупотребления этими правами и защитить других своих членов от обвинений в ложной педофилии. Они ломают судьбы не только тех, в чей адрес эти обвинения направлены, и членов их семей, а также подрывают доверие ко всему педагогическому сообществу. Считаю недопустимым и требую самого сурового наказания за любое посягательство на сексуальную неприкосновенность наших детей. Но не следует забывать о том, что сегодня любой педагог, и особенно мужчины-педагоги, находятся в зоне риска. За любое, даже случайное прикосновение к ребенку на уроке учитель может быть обвинен в педофилии. Для этого достаточно одних показаний детей, или третьих лиц. Дети склонны к фантазиям и в силу своего возраста и отсутствия жизненного опыта, не могут осознавать последствия многих своих поступков.

Действия моего мужа Местникова Максима Ивановича никак не могут расцениваться как развратные и сексуальные. Более того, эти действия носили воспитательный и страхующий характер. Но сотрудники СУ СК по Республике Саха (Якутия) расценили эти действия как развратные, сексуальные, считаю, что это свидетельствует о необъективности и несправедливости выводов следствия в отношении моего мужа. Более того, полагаю, что уголовное дело на него возбуждено по надуманным основаниям.

Ситуация вокруг моего мужа Местникова Максима Ивановича создает также угрозу неадекватного отношения следственных органов в отношении всех работников системы образования. Фактически из этих событий вытекает однозначный вывод, что к уголовной ответственности по ст. 132 ч.4 п. б возможно привлечь любого учителя или гражданина. Такая неадекватная оценка, фактическое обесценивание деятельности учителя и воспитателя приведут к тому, что через несколько лет некому будет работать в российских школах и воспитательных учреждениях, клубах, кружках.

Уважаемые делегаты съезда, с учетом вышеизложенного, я обращаюсь к вам с просьбой защитить моего мужа Местникова Максима Ивановича, педагога, кто по-настоящему, искренне любит и заботится о детях, кто действительно воспитывает учащихся патриотами своей Родины, кто на протяжении 20 лет занимался формированием у детей чувство патриотизма! Надеюсь, что все-таки при вашем содействии восторжествуют здравый смысл и справедливость.