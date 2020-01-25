Саргылана Игнатьева поздравляет с праздником

Дорогие студенты!

Сегодня — Татьянин день. Вот уже на протяжении нескольких столетий этот день является символическим праздником студенчества. Как вы знаете, изначально он был посвящён святой великомученице Татиане Римской. В этот день высшим указом императрицы Екатерины был образован Московский государственный университет .

С тех пор 25 января посвящен российскому студенчеству. Говорят, что бывших студентов не бывает, все мы в разное время были студентами. Получается, что это-всенародный праздник. Наш институт в этом году отмечает 20-летие со дня своего основания. История создания, идеи, которые тогда в 2000 году, на пороге Миллениума, витали над его основателями, оказались судьбоносными и увлекательными.

На протяжении этих 20 лет — таких разных, иногда сложных, но интересных, в центре фокуса всегда были и есть наши студенты, потому что история и качественное содержание любого вуза, в первую очередь, создаются его главными героями — студентами. АГИКИ сегодня вправе гордиться своими выпускниками и студентами.

Среди них режиссёры, артисты, хореографы, дизайнеры, художники, ювелиры, менеджеры, информатики, библиотекари, работники всей сферы культуры. Наши нынешние студенты — новое поколение — очень интересная, одарённая молодежь.

Студенты АГИКИ — настоящие патриоты своего вуза и своего родного края, преданные идее Арктической цивилизации и сохранения ее уникальных традиций. В этот день я хотела бы поздравить каждого студента АГИКИ, каждого нашего выпускника с днем юности, устремления и мечты!

Реализуйте самые смелые замыслы, воплощайте в жизнь свои проекты, будьте смелыми целеустремлёнными, позитивными, успешными! Ваши педагоги и наставники верят в ваши силы и талант! Успехов и здоровья!С днем российского студенчества всех студентов- бывших и нынешних !

Саргылана Игнатьева, ректор Арктического государственного института культуры и искусств