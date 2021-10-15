Саргылана Игнатьева: Мы не стоим на месте и ставим более глобальные цели

Ректор АГИКИ Саргылана Игнатьева приняла участие в качестве эксперта в работе международной научной конференции «Арктика как объект государственной политики». Она выступила с докладом на тему сохранения культурного наследия Арктики. Также ректор крупного творческого вуза на Северо-Востоке России обратила внимание участников конференции на проблемы Арктической зоны страны и пути их решения посредством научных изысканий, проводимых институтом. Отметим, что на конференции участие приняли ещё и молодые преподаватели института — Анастасия Алексеева и Василиса Тарасова.

«Научно-исследовательская деятельность АГИКИ является на сегодня одним из наиболее динамично развивающихся, эффективных направлений деятельности и имеет прорывные результаты в исследовании Арктики. Человеческий потенциал, социокультурные процессы в Арктике, воспроизводство уникальных ценностей культуры, созданных на территории криолитозоны и Полюса Холода в северном полушарии, находятся в фокусе деятельности научных и творческих центров АГИКИ. Разрабатываются индексы социального благополучия, качества жизни в условиях «сдвоенного холода», этнокультурной экспертизы, индикаторы социально-экономического и социально-культурного развития муниципальных образований в арктических регионах, проекты законов, программ и мероприятий по улучшению качества жизни арктического населения», — отмечает Саргылана Игнатьева.

Напомним, в сентябре 2021 года в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке Президент страны Владимир Путин обозначил, что Дальний Восток и Арктика – это приоритет России на протяжении всего XXI в. Но на огромной территории сегодня сохраняется тенденция оттока населения, в частности, молодежи. Стоит задача создать все необходимые условия для того, чтобы Арктическая зона государства стала притягательным местом для новых специалистов и остановила процесс миграции местных кадров в другие регионы. «Поэтому мы намерены формировать созидательную арктическую идентичность, в основе которой экософия арктической жизни, ценности человека циркумполярной цивилизации. Арктический институт обладает всеми ключевыми механизмами для этого, всеми инструментами привлечения и взращивания специалистов в области искусства, культуры, креативных индустрийне только на уровне профессии, но и на уровне научного анализа», — говорит Игнатьева.

Большую роль в научно-исследовательской деятельности вуза играют ведущие научно-исследовательские центры и лаборатории, возглавляемые крупными учеными. Свои собственные проекты продвигают кафедры института. Так, кафедрой дизайна и декоративно-прикладного искусства народов Арктики реализуется проект «Дизайн-код»; на кафедре искусствоведения сложилась ведущая школа в стране в области этномузыкологии, где реализуется мультимедийный проект «Виртуальный музей музыкальных инструментов народов Северной Азии», а кафедра информатики совместно с кафедрой библиотечно-информационной деятельности АГИКИ реализует идею Web-портала «Память Якутии», поддерживаемый в настоящее время Национальным комитетом по делам ЮНЕСКО в Якутии. Также нашими профессорами ведутся глубокие исследования как аутентичных традиций декоративно-прикладного искусства народов Севера, так и современных художественных процессов. Не будет преувеличением сказать, что в изучении традиционного танцевального искусства в контексте обрядовых традиций и верований народов Арктики институт является настоящим лидером в регионе.

«Мы не останавливаемся на достигнутом и ставим перед собой еще более глобальные цели и работаем над большими идеями по формированию конкурентоспособного креативного класса, реализующего себя в искусстве, культуре, бизнесе и влияющего на устойчивое социально-экономическое и культурное развитие Российской Арктики. Большие задачи нами поставлены по продвижению научного журнала «Культура и искусство», который издаётся совместно с СПбГУ. Нами получена поддержка Северного Форума и руководства СПбГУ в продвижении научного журнала для получения статуса журнала, рецензируемого ВАК, а в дальнейшем — индексирования в базах данных Web of Science и Scopus. Это послужит важной площадкой консолидации научных мыслей, ведущих ученых в области культуры и искусства Арктического мира», — резюмировала Игнатьева.