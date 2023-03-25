Саргылана Игнатьева: АГИКИ вносит свой вклад в развитие новой культурной среды

Уважаемые работники культуры и деятели искусства!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работника культуры!

В этот день особенно хочу подчеркнуть вашу роль в развитии культуры и искусства, формировании духовно-нравственных ценностей общества, развитии культурного капитала региона. Там, где творческая элита консолидируется вокруг созидательной идеи, там и появляется сила сотворчества, энергия созидания, вдохновения. Вашими титаническими усилиями и взрывной энергией формируется новая культурная среда.

Сегодня тысячи работников культуры и искусства вовлекают детей, молодежь и взрослое население в прекрасное, светлое, красивое. Якутия как один из самых креативных регионов страны становится действительно привлекательной территорией. Создаются новые бренды якутского кино, IT, развиваются уникальные музеи, библиотеки и театры, которые становятся точками притяжения.

Отрадно, что АГИКИ вносит свой вклад в развитие новой культурной среды. Мы гордимся своими выпускниками, чьи имена входят в золотой фонд отечественной культуры, работают практически во всех районах республики.

Дорогие коллеги, желаю Вам здоровья, неиссякаемой творческой энергии и успехов в работе! Пусть рядом всегда будут люди, вдохновляющие на новые свершения и творческие победы!

С уважением,

ректор АГИКИ Саргылана Игнатьева