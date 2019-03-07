Саргылана Васильева: Ваша мудрость охраняет домашний очаг

Дорогие женщины, от всей души поздравляю вас с Международным женским днем!

Замечательно, что один из первых весенних дней посвящен женщинам. Ваша мудрость охраняет домашний очаг и учит руководить трудовыми коллективами. Ваше терпение помогает переносить тяготы повседневной жизни, доброта — воспитывать детей и внуков. Спасибо вам за все. За доброту и сердечность, любовь и нежность, труд и терпение.

Желаю замечательного настроения и много-много улыбок. Пусть работа дает желанные результаты, всё получается легко и без препятствий.

Огромного женского счастья, невероятно сильной любви и нежности, внимания и заботливого участия.

Пусть этот очередной праздник торжества красоты и добра, принесет в вашу жизнь, желаемые Вами, перемены к лучшему! Будьте готовы к лучшему, оно обязательно произойдет! С праздником!

С уважением, Саргылана Васильева — главный врач Якутской городской больницы №2