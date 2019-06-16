Саргылана Васильева поздравляет с Днем медицинского работника

Уважаемые коллеги и ветераны труда!

Примите самые теплые и сердечные поздравления в честь Дня медицинского работника! Дело, которому мы служим — защита и укрепление здоровья населения – это не только ответственная, кропотливая и трудная работа, это огромный вклад в сохранение здоровья общества.

Задача по проведению диспансеризации населения — одна из первостепенных, так как жизнь и здоровье горожан являются самой высокой ценностью для врачей. Труд медицинского работника невозможен ещё и без верности выбранной однажды профессии, самоотверженности, бесконечной доброты и сострадания.

В канун профессионального праздника хочется выразить признательность и благодарность всему коллективу Якутской городской больницы №2 и всем медицинским работкам республики, кто помогает людям преодолеть боль, вселяет в них надежду, возвращает к жизни.

Дорогие коллеги! В этот праздничный для нас день от всего сердца желаю вам крепкого здоровья, счастья, оптимизма, семейного благополучия и уверенности в завтрашнем дне.

Саргылана Васильева — главный врач городской больницы №2, депутат Якутской городской Думы по Гагаринскому округу