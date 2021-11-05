05.11.2021
11:03
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Политика
Саргыдаев песней покоряет сердца чурапчинцев
Экс-министр молодёжи, кандидат в главы Чурапчинского улуса Степан Саргыдаев спел песню «Чупарчым, дорообо!» в красиво снятом видеоролике. Как расценили этот шаг в «якутской телеге», тем самым он сделал сильную заявку и оставил своих конкурентов далеко позади. Творчество Степана Саргыдаева растопило сердце чурапчинцев.
Чем ответят его конкуренты? Придется превзойти креатив команды Саргыдаева. Судя по всему, борьба за кресло главы Чурапчинского улуса разгорается серьезная и в разных жанрах, в том числе и песенном.
Фото: Whatsapp
Источник: ТГК Pranya Якутия
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