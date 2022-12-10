Сардану Авксентьеву предложили отправить на добычу нефти…

Перечень тяжёлых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда женщин, напрямую дискриминирует и женщин, и мужчин. Для этого нужно упразднить список «неженских» профессий (с) депутат Госдумы Сардана Авксентьева. Когда коту нечего делать, он делает то, чем в переносном смысле занимается Сардана Авксентьева в Госдуме, считает Сергей Колесников из российского тгк ZERGULIO.

Давайте же посмотрим на те работы, которые станут доступны для девушек и женщин, благодаря умному и прозорливому депутату:

— Производство и применение фосгена; ртути и ее соединений; желтого фосфора; жидкого хлора и двуокиси хлора; фтора; мышьяковистых и мышьяковых соединений.

— Лакокрасочное производство свинцового глета и сурика, свинцовых кронов, белил, свинцовой зелени и ярь-медянки.

— Работы в горнодобывающей промышленности — на строительстве подземных сооружений и подземной добыче нефти.

— Сварочные работы в закрытых емкостях (цистернах, котлах и т.п.).

— Кузнечно-прессовые и термические работы (немеханизированные).

— Эксплуатационное и разведочное бурение скважин на нефть и газ, цементаж скважин, ремонт бурового оборудования.

И это лишь малая часть профессий, жутко дискриминирующих женщин. Вперед девчонки, долой дискриминацию!

А если серьезно, я бы предложил список запрещенных профессий оставить, а Сардану Авксентьеву отправить на подземную добычу нефти, куда она так рвется.