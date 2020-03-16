16.03.2020
12:09
397
Политика
Сардану Авксентьеву перебивали на планерке: ей не понравилось
Интересный случай произошел на сегодняшней планерке в мэрии Якутска.
Еженедельное планерное совещание главы городского округа «город Якутск» уже из своего названия подразумевает, что главным действующим лицом является мэр города — но этого сегодня видно не было.
Выступающий мужчина (директор «Якутскэкосети) постоянно перебивал мэра женщину. Сардане Авксентьевой пришлось словно учительнице делать три раза ему замечание:
— Не перебивайте меня пожалуйста.
В конце, директору «Якутскэкосети» (когда он начал снова выступать с репликой) мэр прямо сказала:
— Садитесь.
Но директор продолжил выступать. Когда он закончил говорить в зале повисла неловкая тишина. И мэр сказала:
— Я начинаю сомневаться в вашей адекватности.
Источник: https://www.instagram.com/p/B9xszW7lrOu/
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