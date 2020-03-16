16.03.2020
12:09
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Политика

Сардану Авксентьеву перебивали на планерке: ей не понравилось

Интересный случай произошел на сегодняшней планерке в мэрии Якутска.

Еженедельное планерное совещание главы городского округа «город Якутск» уже из своего названия подразумевает, что главным действующим лицом является мэр города — но этого сегодня видно не было.

Выступающий мужчина (директор «Якутскэкосети) постоянно перебивал мэра женщину. Сардане Авксентьевой пришлось словно учительнице делать три раза ему замечание:

— Не перебивайте меня пожалуйста.

В конце, директору «Якутскэкосети» (когда он начал снова выступать с репликой) мэр прямо сказала:

— Садитесь.

Но директор продолжил выступать. Когда он закончил говорить в зале повисла неловкая тишина. И мэр сказала:

— Я начинаю сомневаться в вашей адекватности.

Источник: https://www.instagram.com/p/B9xszW7lrOu/
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