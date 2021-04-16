Сардане Трофимовой задали вопрос, который она давно ждала

Встреча именитой спортсменки и ее тренера с водоканальцами и беговым сообществом республики прошла в актовом зале АО «Водоканал». Пятикратная чемпионка России по марафону Сардана Трофимова подробно рассказала о своей недавней победе и поделилась секретами успеха в спорте.

Водоканальцы задавали самые различные вопросы, начиная от того какой марки и модели кроссовки использует Трофимова в марафонах, заканчивая будущими планами. Не обошли стороной и тренера Татьяну Жиркову, которой также были заданы вопросы об эффективной подготовке к различным стартам. Сама бегунья очень тепло отзывается о встрече: «Встреча прошла очень по-домашнему, как будто я пришла на встречу старых друзей и мне очень понравилась атмосфера. Задавали довольно продуманные вопросы касаемо спорта, например, вопросы о кроссовках, я давно хотела поделиться, а тут как раз водоканальцы мне их задали».

Генеральный директор АО «Водоканал», президент Федерации легкой атлетики Якутии Анатолий Кырджагасов, от имени Федерации и всего бегового сообщества республики, вручил Сардане Трофимовой и Татьяне Жирковой сертификаты номиналом 500 000 и 150 000 рублей. «В беговом сообществе все знакомы друг с другом, все близкие друзья, коллеги, поэтому и встреча прошла в очень теплой дружественной обстановке. Все смогли задать свои вопросы, на которые Сардана очень конструктивно ответила и даже дала некоторые советы.» – поделился руководитель федерации. Анатолий Кырджагасов также добавил, что благодаря Сардане Трофимовой и Татьяне Жирковой сегодня в республике бег становится одним из самых популярных видов спорта, наравне с борьбой и мас-рестлингом.

Сардана Трофимова вернулась в родную Якутию буквально неделю назад из города Сочи, где она уже в пятый раз показала лучший результат в чемпионате России по марафону – 2 часа 28 минут 28 секунд. Стоит отметить, что это были её третьи соревнования за семь месяцев — в сентябре Трофимова выиграла Московский марафон, а в декабре прошлого года завоевала четвертый титул чемпионки страны. Во всех трех соревнованиях она выполнила олимпийский норматив. После победы в чемпионате России тренер дал ей двухнедельный отдых, и сегодня она возобновила тренировки.