02.06.2022
20:17
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Общество

Сардане Трофимовой передали привет из Донбасса

«Сардана, держись!» Боец народной милиции Донецкой народной республики передал привет известной якутской легкоатлетке. В мае Республика Саха (Якутия) направила более 25 тонн гуманитарной помощи в помощь жителям Донецкой и Луганской народной республик. В передаче НВК «Саха» один из бойцов народной милиции ДНР передал привет пятикратной чемпионке России по марафону Сардане Трофимовой и рассказал, что хорошо знают спортсменку и болеют за неё, сообщает тгк ЦСП Триумф.
Передачу вы можете посмотреть на YouTube-канале НВК «Саха» — https://youtu.be/PWJOl96Cuaw

Фото: тгк ЦСП Триумф.
Источник: тгк ЦСП Триумф.

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