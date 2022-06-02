Сардане Трофимовой передали привет из Донбасса

«Сардана, держись!» Боец народной милиции Донецкой народной республики передал привет известной якутской легкоатлетке. В мае Республика Саха (Якутия) направила более 25 тонн гуманитарной помощи в помощь жителям Донецкой и Луганской народной республик. В передаче НВК «Саха» один из бойцов народной милиции ДНР передал привет пятикратной чемпионке России по марафону Сардане Трофимовой и рассказал, что хорошо знают спортсменку и болеют за неё, сообщает тгк ЦСП Триумф.

Передачу вы можете посмотреть на YouTube-канале НВК «Саха» — https://youtu.be/PWJOl96Cuaw

