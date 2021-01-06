Сардане Авксентьевой стало плохо — сердце

Народный мэр Якутска Сардана Авксентьева написала сегодня в соцсетях:

Вчера вечером мне довелось впервые прокатиться по родному городу с мигалками, сиреной и машиной сопровождения.

Но это не тот пафос о котором вы, может, подумали😄.

Острая, нестерпимая боль в сердце вынудила нас вызвать скорую помощь. Затем меня «телепортировали» в РБ-2. Гипертонический криз вызвал приступ…

Пока мэра везли на скорой в больницу, она не прекращала работать:

Мои выводы:

1) дороги ровные (проверила спиной), машина скорой хорошая👍, тепло и комфортно даже лежа на железных носилках

2) осенью 2020 года распоряжением Правительства России Якутску выделено 14 новеньких машин скорой помощи. Обновление автопарка действительно очень помогло в сокращении времени прибытия скорой.

3) построенное нами кольцо на перекрестке П.Алексеева-Пирогова облегчило работу карет Скорой помощи (врач скорой подтвердила)

4) Я очень беспокоилась за мужа, когда он метался по дому, а потом мчался на своей машине за скорой. Молилась, чтобы мама не заметила всю эту суету. Дочка настаивает, чтобы я избегала стрессов.

5) НАШИ ВРАЧИ — ЛУЧШИЕ! Спасибо им огромное.

Будьте здоровы, берегите себя. С мигалками, сиреной ездить точно не прикольно, товарищи😄

P.S.: Я уже дома, лежу на диване под строгим взглядом мужа. Изображаю покорность, хата атаахтыы аҕай сытабын🍫🍭🌹.