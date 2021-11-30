30.11.2021
10:05
238
Спорт
Что Сардана Трофимова прочитала о себе на плакате в Москве?
Сардана Трофимова во время поездки в Москву встретила свой портрет со словами «Мы видим, как она устраняет все преграды на пути к рекордам». Замечательные слова о легендарно якутской бегунье в столице России. Вдохновляемся примером нашей землячки!
Конечно, спортсменка не могла скрыть своего восторга, о чем и написала в Инстаграм.
Не могу не выложить😄 ТЦ Авиапарк г.Москва. Фото с последнего Чемпионата России. Автора к сожалению не знаю. Хотела бы найти☺️
Я безумно счастлива и горда быть частью команды.
Фото: @sardanatrofimova
Источник: @sardanatrofimova
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