Что Сардана Трофимова прочитала о себе на плакате в Москве?

Сардана Трофимова во время поездки в Москву встретила свой портрет со словами «Мы видим, как она устраняет все преграды на пути к рекордам». Замечательные слова о легендарно якутской бегунье в столице России. Вдохновляемся примером нашей землячки!

Конечно, спортсменка не могла скрыть своего восторга, о чем и написала в Инстаграм.

Не могу не выложить😄 ТЦ Авиапарк г.Москва. Фото с последнего Чемпионата России. Автора к сожалению не знаю. Хотела бы найти☺️

Я безумно счастлива и горда быть частью команды.