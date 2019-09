Сардана Трофимова: Такое чувство, будто прошла войну

View this post on Instagram

Такое чувство будто прошла войну… Вспоминая марафон хочется только покачать головой😒 Будто организаторы ЧМ о марафонцах вообще не подумали 🙁 Пусть выживут как хотят … Жалко времени,жалко труда,пота ,силы потраченных на этот марафон😕 Я была готова на норматив ,но не на такую жару! Дышать нечем,на улице реально пар стоит как в хамаме ! Еще из за того что пункты питание были на внешней стороне трассы я набрала 43км ,1км лишние намотала 🙁 Никогда мне так плохо не было , после 5км я в шоке была от поведения моего организма. Уже бегу по 3.45и понимаю что не тащу этот темп ,а всего пробежала только 5км!!! Дальше терпежка !Видела как уже на 10км девочки в обморок упали ,как трупы лежали на асфальте😰Одним словом жесть ! Сегодня был марафон на выживание…Из 68 участниц сошли 29!почти половина 😑