09.03.2022
17:13
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Спорт

Сардана Трофимова пропустит чемпионат России, но якутянам есть за кого болеть

Сочи 2 апреля примет чемпионат России по марафону. Действующая победительница старта Сардана Трофимова пропустит соревнования. Однако от Якутии все еще есть подающие надежды легкоатлеты. Подробности рассказала известный тренер Татьяна Жиркова, сообщает ЯСИА.

«Сардана Трофимова пропустит старт. Но из моей группы будут участвовать Надежда БутАлена ТатариноваСаргылана Седалищева. Во второй день состоится полумарафон, где также есть ребята, в том числе любители. Надежда Бут в прошлом году входила в топ-10 на чемпионате России, нынче у нее и Алены Татариновой хороший настрой. Сейчас они проходят сборы в Кисловодске», — рассказала Татьяна Жиркова.

Марафон пройдет на трассе Сочи Автодром, которая считается самой ровной и быстрой трассой Европы. Напомним, что в прошлом году Сардана Трофимова пробежала дистанцию чемпионата России с результатом 2 часа 28 минут 28 секунд.

На дистанции полумарафона планируют выступить якутские легкоатлеты в лице Дьулустана Елисеев, Константина Драгунова, Пелагеи Григорьевой.

Фото: ЯСИА
Источник: Дьулустаан Сергеев, ЯСИА
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