Сардана Трофимова пробежит на старейшем марафоне Европы

Лидер сборной России Сардана ТРОФИМОВА готовится пробежать один из старейших марафонских стартов Европы. Якутянка выступит на Кошицком марафоне, который ежегодно проводится в первое воскресенье октября, сообщает ЯСИА.

Международный марафон в Словении проходит с 1924 года и традиционно собирает один из сильнейших составов среди осенних стартов. В этом году в нем впервые примет участие якутянка Сардана Трофимова. Напомним, что в мае этого года она получила нейтральный статус, этот старт станет первым после этого события. В последний раз она выступала в апреле на чемпионате России, где преодолела классическую дистанцию со временем 2 часа 28 минут.

Отметим, что на Кошицком марафоне рекорд трассы был установлен в 2016 году — среди женщин лучший результат показала кенийка Керио КИПРОП (2 часа 27 минут 34 секунды). А личным рекордом Трофимовой является время 2 часа 24 минуту 38 секунд, которую она установила во Франкфуртском марафоне в 2014 году. В предыдущем марафоне из-за пандемии количество участников Кошицкого марафона было наименьшим, а лучший результат трассы показала спортсменка из Чехии со временем 2 часа 52 минуты.