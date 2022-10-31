Якутская легкоатлетка Сардана ТРОФИМОВА пробежала Франкфуртский марафон в Германии. Она финишировала с результатом 2 часа 28 минут 50 секунд, заняв шестое место среди участниц, сообщает ЯСИА.

Напомним, что уроженка Якутии с этого года начала выступать за Кыргызстан. Франкфуртский марафон, прошедший 30 октября, стал для Сарданы Трофимовой первым международным стартом после чемпионата мира 2019 года. Тогда Сардана участвовала с нейтральным статусом.

Победительница марафона в Германии показала результат 2 часа 23 минуты. Через полторы минуты финишировала вторая призерка. Отметим, что Сардана Трофимова во второй раз пробежала Франкфуртский марафон. Впервые она выступила здесь в 2015 году, где показала время 2 часа 24 минуты 38 секунд. Видео смотрите на нашем телеграм-канале.