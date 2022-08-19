Сардана Трофимова: Про гражданство

⠀ Думаю, многие уже в курсе на счёт моего решения о принятии второго гражданства. ⠀ Да, это моя жизнь, моё время и моё решение

⠀ Спасибо всем, кто пишет мне слова поддержки

Я была уверена, что вы меня поймёте и рада что вас так много, вас — кто понимает что такое спорт, мечта и труд. Осуждающие тоже есть, но я просто хочу им пожелать: «Займитесь своей жизнью!»

⠀ Ни для кого не секрет, что Кыргызстан в последние 10 лет стал мне второй родиной, уютным домом и местом силы, куда хочется возвращаться

У меня давно тут уже свои эжейке и байке, которые всегда рады встретить меня и окутать домашним теплом и добротой

Моё окружение знает с какой любовью и благодарностью я отношусь к месту, которое все эти годы даёт мне всю эту энергию чтобы быть сильной марафонкой в России

И я горда буду представлять именно Кыргызстан на международной арене и носить флаг Кыргызстана

на своей груди. ⠀ Обещаю, что буду сильно стараться и усердно тренироваться, чтобы быть достойной частью этой страны

Хочу поблагодарить людей которые мне помогли в решении этой не простой задачи, заместителя председателя правительства РСЯ Местникова Сергея Васильевича , президента Федерации л/а Анатолия Андреевича Кырджагасова и директора нашей школы Пахомова Михаила Дмитриевича. Улахан Махтал!

и большое спасибо моей Якутии, которая помогает мне идти вперёд уверенным твердым шагом к своей мечте

⠀ Сейчас жду решение ИААФ о выступлении на официальных стартах. Надеюсь без карантина

Пришло время мечте стать-ЦЕЛЬЮ! Дальше больше