Сардана Трофимова приняла непростое решение

Сардана Трофимова сошла с дистанции Кошицкого марафона в Словакии, сообщила сама якутская легкоатлетка в Инстаграм: «Сегодня не мой день… Очень сожалею что не оправдала ваши ожидания … Вынуждена была не закончить дистанцию на этом марафоне».

Помешала серьезная травма, полученная за 2 недели до старта. На первых же километрах марафона были участки, где надо было бежать по булыжникам и спортсменка неудачно наступила, разбудив травму, из-за усиливающейся боли Трофимова приняла решение сойти с дистанции на 30 километре.

Сардана несмотря на ситуацию, позитивна: «Сейчас я отдохну, полечусь, похожу на процедурки и дам полный покой организму. Думаю, что к новому сезону буду в строю. Я обещаю, что все будет хорошо.

Ведь впереди у нас с тренером много новых планов».