Сильнейшие бегуньи… договорились перед стартом!

В комментарии ЯСИА она поделилась, что сегодня особо не тратила силы.

Сардана Трофимова из Верхневилюйского района стала победительницей на дистанции 5000 метров, оставив за собой лучшую подругу Изабеллу Борисову из команды Усть-Алданского улуса. В комментарии ЯСИА она рассказала, что сегодня особо не тратила силы, ведь главные забеги у нее впереди.

«У меня завтра главный старт, где основной соперницей будет Наталья Леонтьева. Поэтому я не сильно тратила силы, посмотрела забег мужчин и решила не рисковать, потихоньку начать и так же заканчивать. Меня тренер останавливала и просила не разгоняться. Соперницы очень сильные. К примеру, я боялась, что Изабелла на финише меня обгонит. Мы с ней договорились начинать тише, ведь впереди еще старты, но должны были первое и второе место разделить между собой», — рассказала Сардана Трофимова.

Она отметила, что погода на старте была очень жаркой. Трофимова уже имеет опыт бега в таких условиях, к примеру, на чемпионате мира в Катаре, поэтому решила не совершать те же ошибки.

«Если сравнить забег на играх в Верхневилюйске, то уровень спортсменов очень вырос, появилось много молодых атлетов. Победу посвящаю тренеру, родным, команде и улусу, всем, кто болел за меня с трибун и по телевизору. Я оценила этот стадион, он просто замечательный, а село Борогонцы имеет добрую атмосферу. Именно доброта будет ассоциироваться с ним», — отметила чемпионка.