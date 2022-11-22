Сардана Трофимова плачет: Я так долго этого ждала!

«Я сижу и плачу, я так долго этого ждала». Сардана Трофимова допущена до международных стартов.

Nationality Review Panel одобрила заявку спортсменки представлять Кыргызстан. Решение вступает в силу с сегодняшнего дня, сообщает тгк Shelgorn.

Почему заявка одобрена без карантина: Комиссия учла, что спортсменка длительный срок не представляла свою национальную федерацию (ВФЛА отстранена с 2015 года) и последний раз участвовала в официальных международных соревнованиях 27 сентября 2019 года в качестве нейтрального атлета.

Спортсменка проживает в Кыргызстане с 2018 года. ВФЛА не возражает против решения спортсменки представлять Кыргызстан. Остается только порадоваться, что у сильнейшей марафонки России появилась возможность выступать на международных стартах. О решении сменить спортивное гражданство она громко заявила этим летом.

«Я сижу и плачу, я так долго этого ждала. Тренеру уже сказала. Будем выбирать старт и тренироваться. Столько мотивации».

Ссылки на интервью по этой теме на тгк Shelgorn.

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