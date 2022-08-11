11.08.2022
11:46
383

Спорт

Сардана Трофимова перешла в сборную Киргизии: Олимпийская мечта станет ли реальностью?

Решение было принято на президиуме организации.

Президиум Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) утвердил переход пятикратной чемпионки страны в марафонском беге Сарданы Трофимовой в сборную Киргизии. Об этом ТАСС во вторник сообщила исполняющая обязанности президента ВФЛА Ирина Привалова.

«Президиум на своем последнем заседании утвердил переход Сарданы Трофимовой в сборную Киргизии», — сказала Привалова.

Ранее Трофимова сообщала о получении гражданства Киргизии, в составе сборной этой страны она планирует выступить на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Переход спортсменки должен быть одобрен ВФЛА и Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (World Athletics), для выступления на Играх ей потребуется разрешение Международного олимпийского комитета.

Трофимовой 34 года, в последний раз чемпионкой России в марафонском беге она стала в 2021 году.

Российская легкая атлетика с 2015 года находится под санкциями в связи с рядом допинговых скандалов, в 2016 года World Athletics начала допускать ее представителей к стартам в нейтральном статусе. После начала военной спецоперации на Украине международная федерация запретила российским и белорусским легкоатлетам выступать на крупных международных стартах.

Фото: пресс-службы
Источник: Спорт Якутии

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить звонком Подтвердить Телефон подтвержден!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх