Сардана Трофимова отправила заявку на получение нейтрального статуса

Чемпионка России по марафону Сардана ТРОФИМОВА намерена получить право выступать в международных стартах в статусе нейтрального спортсмена.

«Мы оформили заявку в соответствии с требованиями, которые были отправлены легкоатлетам в сопроводительном письме Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Документы затем были отправлены во Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА), которая и занимается оформлением окончательной заявки в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics). В них содержится вся информация о спортсмене, а также оплаченным взносом в размере $250», — рассказала Трофимова в интервью «Спорт Якутии».

Как ранее сообщали в СМИ заявки на нейтральный статус уже отправили около 90 российских легкоатлетов. В их числе чемпионки мира 2019 года Мария ЛАСИЦКЕНЕ (прыжки в высоту) и Анжелика СИДОРОВА (прыжки с шестом), серебряный призер ЧМ-2019 Сергей ШУБЕНКОВ (110 метров с барьерами), обладатель бронзовой медали турнира Илья ИВАНЮК (прыжки в высоту), серебряный призер ОИ-2012 Елена СОКОЛОВА (прыжки в длину), а также Полина МИЛЛЕР (400 метров), Аксана ГАТАУЛЛИНА (прыжки с шестом) и Алексей ФЕДОРОВ (тройной прыжок).

«Пока еще нет никакой ясности ни по всероссийскому, ни по международному календарю наших соревнований. Первый старт должен был пройти 1 августа на марафоне в Омске, но состоится ли он пока не известно. Так что мы с тренером Татьяной Юрьевной ЖИРКОВОЙ работаем для поддержания физической формы. Скорее всего, первые старты пройдут ближе к осени. Вообще свою форму я оцениваю как хорошую, ведь серьезных соревновательных нагрузок после чемпионата мира в Дохе в 2019 году у меня не было. За лето я отдохнула и готова к новым вызовам.

Что касается оформления нейтрального статуса, то ее я получала еще в прошлом году, так что заявка проходила по упрощенной форме. Будем надеяться, что ВФЛА сможет решить все вопросы с международной ассоциацией World Athletics и у легкоатлетов появиться возможность соревноваться и на международном уровне», — отметила Сардана Трофимова.

Напомним, российские легкоатлеты на период временного лишения Всероссийской федерации легкой атлетики членства в World Athletics могут выступать на международных соревнованиях (за исключением Олимпийских, Европейских и Военных игр) только в статусе нейтральных спортсменов. В настоящее время ни один спортсмен не получил такой статус. Совет World Athletics в марте также принял решение оштрафовать ВФЛА на $5 млн за причастность прежнего руководства организации к фальсификациям документов по делу Данила ЛЫСЕНКО. Штраф должен быть выплачен до 1 июля, в противном случае российские легкоатлеты могут лишиться возможности выступать на международных стартах в любом статусе.