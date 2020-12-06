Сардана Трофимова о любви

«Да и я однолюб», — призналась Сардана Трофимова накануне старта чемпионата России по марафону в Сочи. Держим за тебя кулачки!!! View this post on Instagram A post shared by Sardana Trofimova (@sardanatrofimova)

Фото: Инстаграм Источник: Инстаграм

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