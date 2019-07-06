Сардана Трофимова лучшая!

Сегодня в Амге в дождливый день стартовали марафонцы. Лидером среди женщин стала непобедимая Сардана Трофимова, а среди мужчин — Альберт Варламов.

Как рассказала ЯСИА главный судья соревнований по лёгкой атлетике на VII Спортивных играх народов Якутии Татьяна Ариносова, всего в марафонском забеге принимают участие 54 спортсмена — 33 мужчина и 21 женщина. Среди молодых спортсменов можно было заметить и ветеранов, которым свыше 60 лет. «Ограничений по возрасту у нас нет. Все бегают на равных условиях, так как это абсолютный марафон. Протяженность маршрута составляет примерно 2,7 км и каждый спортсмен должен пробежать 15 кругов», — сказала Татьяна Кузьминична.

Среди мужчин золото завоевал спортсмен из Таттинского улуса Альберт Варламов (2:40:16), серебро досталось Вячеславу Громову (2:41:45) из Хангаласского улуса, а бронза — Айсену Васильеву (2:41:45) из Вилюйска.

А вот в женской категории сюрпризов ждать не пришлось — представительница Верхневилюйского улуса, лучшая спортсменка республики Сардана Трофимова стала королевой этого забега — она преодолела путь за 2:51:44. Второе место досталось Марфе Троевой (2:58:58) из Таттинского улуса, а третье — Изабелле Борисовой (2:59:44) из Намского улуса.

«Во время бега я думала лишь о времени. Ведь тренер дала указание не истощаться на соревнованиях. Для меня это стало очень хорошей тренировкой перед сборами», — поделилась с ЯСИА Трофимова.

Она добавила, что маршрут был сложным. «Были очень скользкие участки, которые могут повлечь травмы во время перехода с асфальтного покрытия», — пояснила именитая марафонка.

На финише Сардану ждали мама, сестра, зять, племянники и другие родственники, а также друзья и земляки.