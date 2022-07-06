Сардана Трофимова стала гражданкой Кыргызстана и намерена участвовать в Олимпиаде

Пресс-конференция по итогам второго дня Спортивных игр народов Якутии проходит в Усть-Алданском районе

Сардана Трофимова: — Сегодня погода была очень жаркая, после забега мужчин на 10 км, мы с тренером решили не работать на результат, передает тгк @yk24ru.

— Я уже получила обычное двойное гражданство Киргизии, сейчас рассматривается заявка по спортивному. Олимпийский комитет может дать карантин на несколько лет, или вообще дать без карантина. Тогда у меня есть возможность поучаствовать в соревнованиях во Франции.

Окончательное решение о допуске спортсменки примет международная федерация легкой атлетики.