24.12.2022
06:43
94

Спорт

Сардана Трофимова: 28 декабря лечу домой в Якутск

Сардана Трофимова ответила в своем аккаунте в Инстаграме* на вопросы подписчиков.


* — соцсеть запрещена в РФ и признана экстремистской

Фото: Соцсети
Источник: Соцсети

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