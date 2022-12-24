24.12.2022
06:43
94
Спорт
Сардана Трофимова: 28 декабря лечу домой в Якутск
Сардана Трофимова ответила в своем аккаунте в Инстаграме* на вопросы подписчиков.
* — соцсеть запрещена в РФ и признана экстремистской
Фото: Соцсети
Источник: Соцсети
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