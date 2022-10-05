Сардана Гурьева о необходимости поддержки гражданских жен мобилизованных

В настоящее время разрабатывается регламент оказания помощи семьям мобилизованных в Якутии. Уполномоченный по правам человека Якутии Сардана Гурьева выделила три направления, по которым чаще всего поступают заявления от граждан, сообщает ЯСИА.

«В первую очередь, вопрос касается нотариальных доверенностей. Несмотря на то, что в связи со сложившейся обстановкой нотариусы Якутска работали и в выходные дни, эта проблема остаётся. Мы предлагаем этот вопрос решать на местах призыва при помощи военных комиссариатов», — сообщила Сардана Гурьева.

Уполномоченная по правам человека Якутии предложила разработать упрощённую процедуру оформления кредитной отсрочки. «Это бы позволило оформлять документы членам семьи мобилизованного без доверенности», — сказала она.

Много запросов поступает от гражданских жён мобилизованных. «По факту женщина, чей брак не был официально зарегистрирован, после мобилизации гражданского мужа осталась без поддержки и кормильца семьи. Во многих случаях в семье есть дети. Нам нужно разработать меры поддержки в таких случаях», — подытожила Сардана Михайловна.