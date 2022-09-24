Сардана Гоголева — лауреат Всероссийского конкурса учителей родного языка и литературы

Учитель МБОУ «Чурапчинская гимназия имени С.К. Макарова» Сардана Николаевна Гоголева представила Якутию на Всероссийском профессиональном конкурсе «Лучший учитель родного языка и литературы», который проводится впервые в России. В конкурсе приняли участие более 60 педагогов из разных регионов страны. Из 68 участников на второй очный тур прошли и стали лауреатами 17 участников.

Всероссийский профессиональный конкурс «Лучший учитель родного языка и литературы – 2022» завершился 18 сентября в Ставропольском крае. Он объединил педагогов из большинства регионов страны, его участниками стали носители более 30 родных языков. В первом очном туре «Учитель-профессионал» участники продемонстрировали свое профессиональное мастерство на состязаниях «Методическая мастерская» и «Урок».

Отбор был нелегкий – из 68 учителей пройти на второй тур смогли только 17, в число которых попала Сардана Гоголева. По итогам конкурса Сардана названа лауреатом Всероссийского профессионального конкурса «Лучший учитель родного языка и литературы»!

Сардана Николаевна интенсивно готовилась к конкурсу уже с момента победы на I республиканском конкурсе «Лучший учитель родного языка», который завершился в конце июня этого года. Подготовка проходила все лето под руководством кафедры русского языка и якутского языка Института развития образования и повышения квалификации им С.Н. Донского-II — Варвары Васильевны Аммосовой и Февроньи Васильевны Ядрихинской.

На заочном этапе участники прошли курсы повышения квалификации «Конкурс «Лучший учитель родного языка и литературы» как эффективное средство повышения мастерства учителей» от Минпросвещения РФ и Федерального института родных языков. Сардана отметила, что курсы ей очень понравились: дали ей много дельных советов и практических знаний. Далее в августе уже начался этап «Медиавизитка» – съемка видеопрезентации.

«Впечатления от конкурса остались яркие, незабываемые. Данный конкурс собрал всех учителей нашей России, с которыми я тесно познакомилась. На конкурсе не было никакого соперничества, и так как нас всех заселили в один санаторий, мы поближе узнали друг друга, поделились опытом и обсудили сохранение наших родных языков.

Особо хочется выразить благодарность организаторам — Минпросвещения РФ, Сергею Кравцову, средней школе №31 со спортивным уклоном, где проходили конкурсные испытания — директору Татьяне Золотухиной, за ее внимание и заботу, за учащихся, и родителей за таких прекрасных, активных, доброжелательных детей. Также хочется отметить работу волонтеров — они целую неделю были на страже, помогали нам до самого закрытия конкурса — это студенты Ставропольского государственного педагогического института.

Благодаря всем им наш конкурс, как я уже отметила, превратился в праздник дружбы и народов, и наши уроки, мастер-классы, методические мастерские, классные часы — сплелись в узоры, которые были отмечены по всей карте нашей необъятной России. Мы все обменялись контактами, у нас есть своя группа, мы продолжаем сотрудничать, и я надеюсь, что наша дружба продлится и мы все будем работать во благо нашего народа. Ведь у всех нас единственная цель — это сохранение и развитие наших родных языков. Сейчас я на таком пути, когда уже наметились какие-то поиски в области методических приемов, поскольку я очень многое переняла у коллег. Спасибо им за это», — поделилась Сардана Гоголева.

Безмерно рады и гордимся, что нашу республику представила Сардана Гоголева, самоотверженный педагог, которая своей главной миссией, целью ставит сохранение и развитие нашего родного, якутского языка. От имени Министерства образования и науки РС(Я) поздравляем Сардану Николаевну с достижением, желаем крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов на педагогическом пути! Итиитик-истиҥник эҕэрдэлиибит!