Сардана Авксентьева ждет выхода нового якутского фильма!

Депутат Госдумы — новая Сардана Авксентьева в своем Инстаграм пишет, что с интересом ждет выхода нового якутского кино «Вертолет».

В последние годы много сказано и написано о феномене якутского кино. И я рада, что наши кинематографисты радуют нас все новыми фильмами.

Послезавтра, 17 февраля на большие экраны Якутска выходит фильм режиссера Михаила Лукачевского «Вертолет» @vertolet_kino, а через пару недель, надеюсь, он станет доступен и в онлайн-кинотеатрах.

Этот фильм уже стал победителем российского фестиваля «Киношок», получил приз за лучшую режиссуру, приз имени Княжинского за лучшую операторскую работу, а также был высоко оценен критикой и прессой.

В центре сюжета — история семьи, чей ребенок заболел в далеком северном поселке.

Фильм интересен не только как творческое произведение, но и как иллюстрация реального состояния первичного звена здравоохранения, малой авиации и санитарной авиации в частности, доступности простых и самых необходимых благ для жителей отдаленных российских сел.

Есть субтитры на русском языке.

Жизненная ситуация, прекрасный актерский состав, талантливый режиссёр @lukachevsky, личность продюсера и сценариста картины Иннокентия Васильева (поклонники знают его как яркого и харизматичного певца Лэгэнтэя @vasilev_innokentii ) – все вызывает у меня самый живой интерес.

Кому посчастливится посмотреть первыми – напишите мне свое мнение, а я пока буду ждать «Вертолет» в онлайн-кинотеатрах.