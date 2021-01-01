01.01.2021
12:56
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Якутск

Сардана Авксентьева заявила о новой опасной забаве в Якутске

В последний день года, 31 декабря, мама города заявила в соцсетях, что случаи разморозки коммунальных трубопроводов в сильные холода происходят из-за чьих-то злых умыслов.

Смотрим фото и видео

Фото: https://www.nstagram.com/sardanaavksentieva/
Источник: https://www.instagram.com/sardanaavksentieva/
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