Сардана Авксентьева заявила о новой опасной забаве в Якутске

В последний день года, 31 декабря, мама города заявила в соцсетях, что случаи разморозки коммунальных трубопроводов в сильные холода происходят из-за чьих-то злых умыслов. Смотрим фото и видео View this post on Instagram A post shared by SakhaLife (@sakhalife.ru)

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