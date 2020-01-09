10.01.2020
00:22
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Якутск

Сардана Авксентьева заявила, что пойдет на второй срок

В эксклюзивном интервью газете «Эхо столицы». Приводим фрагмент, полностью статью читайте на сайте газеты «Эхо столицы».

 — Ну, когда там у меня следующие выборы — в 2023-м, да?

 — Минуточку! Вы же говорили, что не пойдете на следующие выборы.

 — Я передумала (потупившись). Девочки же могут передумать.

 — А если проиграете, чем будете заниматься?

 — На пенсию уйду (улыбается). Не знаю, еще подумаю.

Источник: https://www.exo-ykt.ru/articles/08/576/23608/
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