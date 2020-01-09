Сардана Авксентьева заявила, что пойдет на второй срок

В эксклюзивном интервью газете «Эхо столицы». Приводим фрагмент, полностью статью читайте на сайте газеты «Эхо столицы».

— Ну, когда там у меня следующие выборы — в 2023-м, да?

— Минуточку! Вы же говорили, что не пойдете на следующие выборы.

— Я передумала (потупившись). Девочки же могут передумать.

— А если проиграете, чем будете заниматься?

— На пенсию уйду (улыбается). Не знаю, еще подумаю.