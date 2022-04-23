Сардана Авксентьева: Я уходила, чтобы возвратиться!

Депутат Госдумы Сардана АВКСЕНТЬЕВА в очередной раз проявила свою непоследовательность.

16 марта чудо – уже не мэр распрощалась со своей аудиторией в соцсети, которую теперь нельзя называть. Ну, или можно, но при этом указывать, что инстаграм принадлежит компании мета, которая признана в России экстремистской организацией.

16 марта — sardanaavksentieva Вот такое утро😄 Внучка вчера играла часами, сегодня будильник сработал в три ночи🥳 Это моя последняя публикация тут. Я ухожу из Инстаграм. В своем телеграм-канале «САРДАНА» и в свой группе в ВКонтакте сегодня проведу пару опросов, найдите возможность ответить на вопросы, пожалуйста. Это поможет мне там сориентироваться. Площадка для меня всё ещё новая, пока не очень чувствую аудиторию. Мои подписчики в Инстаграм — самые лучшие. Я всегда называю вас моими жемчужинами. Ведь вы собираны по всей стране, по крупицам. Вас я всегда чувствовала и заранее знала вашу реакцию. Вы бесценны. Спасибо вам большое за вашу любовь и поддержку❤️ Я привыкла сверять свои действия с вашим мнением. Без вас будет трудно. Мне нужны ваши мысли и ваша конструктивная критика, пожелания и идеи. Ссылки на мои аккаунты в других социальных сетях смотрите в актуальном. До встречи, не теряйтесь👋👋👋

Так вот, 16 марта новый человек Сардана Авксентьева, которая решает все, распрощалась со своей аудиторией в соцсети, принадлежащей экстремистской организации. И призвала аудиторию перейти на ее новые аккаунты в российских телеграм и ВК. Это теперь хороший тон в российской политике.

Но не прошло и полгода, и даже месяца не прошло, как Сардана Авксентьева вернулась в инстаграм, который принадлежит экстремистской организации мета.

6 апреля sardanaavksentieva Напоминаю, что теперь о моей работе вы можете читать на моем телеграм-канале «САРДАНА». Комментарии там открыты, можете писать свое мнение. Ссылка в профиле и сторис

6 апреля депутат Госдумы отметилась в своем инстаграм, который принадлежит экстремистской организации мета. Но, может, это была разовая акция, чтоб зазвать аудиторию в свои новые аккаунты в других соцсетях?

Ан, нет! 16 апреля новый человек прорекламировала якутский фильм в инстаграм, который принадлежит экстремистской организации мета.

В небе парила перелетная птица,

Я уходила, чтобы возвратиться!

Чем же депутат «угощает» в своих новых соцсетях? Ну, например, в своем телеграм-канале Сардана Авксентьева призывает аудиторию… подписаться на украинский паблик.

В общем, вся такая неожиданная, вся такая противоречивая.

Впрочем, ничего нового. Авксентьева избралась мэром Якутска, но бросила город и своих работодателей на полдороге.

Авксентьева задружилась с Владимиром Федоровым, но с высоты мэрского кресла, образно выражаясь, дала ему пинка.

Авксентьева оставила пост мэра по причине серьезной болезни, но в кратчайшие сроки пересела в кресло депутата Госдумы.

Авксентьева слезно распрощалась со своими фолловерами, ушла в другие соцсети, но не выдержала и месяца.

Авксентьева открыла аккаунты в российских соцсетях, но рекламирует украинский паблик.

Серединка наполовинку.

Список продолжите сами…